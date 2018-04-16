Бывший заместитель председателя Апелляционного суда Киева и двое судей были членами коллегии, которая отказала в удовлетворении апелляционной жалобы незаконно задержанному в ходе Революции достоинства лицу, отметили в Генеральной прокуратуре Украины. Массовые протесты, которые привели к смене власти в Украине, произошли в конце 2013-го – начале 2014 года Фото: ЕРА Подозреваемые были членами коллегии, которая отказала в удовлетворении апелляционной жалобы невиновному лицу. Как сообщают в пресс-службе, правоохранители незаконно задержали этого человека 24 января 2014 на бульваре Леси Украинский в Киеве с несколькими шинами в автомобиле и безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках.Кроме того, экс-заместителю председателя суда инкриминируют незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда."Вынесение судьями заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления, совершенные из корыстных побуждений и в иных личных интересах наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет", – отметили в ГПУ.В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Во время протестов митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). Эскалация конфликта случилась после того, как 16 января 2014 года были приняты законы, которые называют "диктаторскими". 19 января между протестующими с Майдана и милицией начались столкновения.По словам экс-генпрокурора Виталия Яремы, лишь с 18-го по 20 февраля 2014 года было убито 77 протестующих, около 700 человек получили ранения.В 2015 году ГПУ сообщала, что в период с 22 января по 21 февраля 2014 года в ходе столкновений с протестующими Евромайдана погибли 13 правоохранителей, еще более чем 200 человек получили ранения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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