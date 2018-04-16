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Генпрокуратура сообщила о подозрении трем судьям Апелляционного суда Киева по делу Майдана
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16.04.2018 16:39
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Бывший заместитель председателя Апелляционного суда Киева и двое
судей были членами коллегии, которая отказала в удовлетворении
апелляционной жалобы незаконно задержанному в ходе Революции
достоинства лицу, отметили в Генеральной прокуратуре Украины.
Массовые протесты, которые привели к смене власти в Украине,
произошли в конце 2013-го – начале 2014 года Фото: ЕРА
Подозреваемые были членами коллегии, которая отказала в
удовлетворении апелляционной жалобы невиновному лицу. Как сообщают
в пресс-службе, правоохранители незаконно задержали этого человека
24 января 2014 на бульваре Леси Украинский в Киеве с несколькими
шинами в автомобиле и безосновательно привлекли к уголовной
ответственности за якобы участие в массовых беспорядках.Кроме того,
экс-заместителю председателя суда инкриминируют незаконное
вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота
суда."Вынесение судьями заведомо неправосудного приговора, решения,
определения или постановления, совершенные из корыстных побуждений
и в иных личных интересах наказывается лишением свободы на срок от
пяти до восьми лет", – отметили в ГПУ.В конце 2013-го –
начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые
привели к смене власти. Во время протестов митингующим
противостояли правоохранительные органы и нанятые властями
вооруженные бандиты (титушки). Эскалация конфликта случилась после
того, как 16 января 2014 года были приняты законы, которые называют
"диктаторскими". 19 января между протестующими с Майдана и
милицией начались столкновения.По словам экс-генпрокурора
Виталия Яремы, лишь с 18-го по 20 февраля 2014 года было убито
77 протестующих, около 700 человек получили ранения.В 2015 году ГПУ
сообщала, что в период с 22 января по 21 февраля 2014 года в ходе
столкновений с протестующими Евромайдана погибли 13
правоохранителей, еще более чем 200 человек получили ранения.
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