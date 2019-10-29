КМИС обнародовал опрос по Киеву, согласно которому если бы выборы мэра проводились в середине октября, то Кличко набрал бы 36,6% голосов, а Александр Ткаченко только 18%.

Если бы выборы мэра Киева проходили в середине октября, то из всех жителей города в возрасте от 18 лет более трети отдали бы свои голоса за действующего городского голову Виталия Кличко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине октября), то получим: 36,6% проголосовали бы за Виталия Кличко, 18% - за Александра Ткаченко, 12,6% - за Андрея Пальчевского, 8,6% - за Александра Попова, 8,1% - за Николая Томенко, 5,7% - за Борислава Березу, 4,7% - за Ильенко Андрея, 3,2% - за Владимира Бондаренко, 1,2% - за Сергея Гусовского, других кандидатов - только 1,5%", - говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте КМИС во вторник.

КМИС провел опрос общественного мнения жителей г.Киев с 11 по 22 октября. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (САTИ, computer-assistedtelephoneinterviews) опрошено 803 респондентов, проживающих в г.Киев, при 2-х ступенчатой выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения города в возрасте от 18 лет.

Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - для показателей близких к 25% или 75%, 2,3% - для показателей близких к 12% или 88%, 1,6% - для показателей близких к 5% или 95%.

"Очевидно, что не яркие менеджерские качества Кличко привлекают киевлян, а два фактора – желание показать дулю новой власти (в Киеве Порошенко набрал довольно много) и просчеты самой новой власти.

У Зеленского, во-первых, упустили момент – нужно было «добивать» Киев сразу после президентских. А, во вторых, не нашли нормального кандидата – Ткаченко очень так себе вариант.

Что делать? Утереться и оставить Киев нашему прекрасному боксеру? Вероятно, в ОП так и поступят – только потоками попросят поделиться.

Хотя не поздно и все переиграть. Обложить мэрию правоохранительными органами, перекрыть все схемы, закрыть всех решал и смотрящих, начав со Столара, и к весне Виталик поплывет столь откровенно, что даже порохоботы махнут на него рукой. Работать в окружении Кличко некому – там одни схемщики и балласт.

Ну и найти на должность мэра нормального кандидата от власти, конечно." - Прокомментировал сообщение политический аналитик Вячеслав Чечило.

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