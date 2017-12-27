Общественная организация "Центр развития города" опубликовала карту самых опасных пешеходных переходов ,передает со ссылкой на .

"В каждом из районов мы опрашивали жителей, какие из переходов они считают наиболее опасными. Кроме этого мы осматривали переходы, обращали внимание на состояние дорожного покрытия и наличие нужных дорожных знаков, определяли уровень видимости потенциальных переходов для водителей и т.д. ", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество опасных переходов в Оболнському районе столицы - 54.

В целом почти 250 пешеходных переходов признаны опасными.

В центре на Бессарабской площади хотят реорганизовать движение автотранспорта и сделать площадь пешеходной.

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