|Назвали самые опасные пешеходные переходы столицы
|27.12.2017 06:28
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Общественная организация "Центр развития города" опубликовала карту самых опасных пешеходных переходов ,передает со ссылкой на .
"В каждом из районов мы опрашивали жителей, какие из переходов они считают наиболее опасными. Кроме этого мы осматривали переходы, обращали внимание на состояние дорожного покрытия и наличие нужных дорожных знаков, определяли уровень видимости потенциальных переходов для водителей и т.д. ", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество опасных переходов в Оболнському районе столицы - 54.
В целом почти 250 пешеходных переходов признаны опасными.
В центре на Бессарабской площади хотят реорганизовать движение автотранспорта и сделать площадь пешеходной.
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