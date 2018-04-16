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Баганец: Должность, которую занимает сегодня Холодницкий, представляет большой интерес для многих
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16.04.2018 16:47
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Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры в Украине –
полностью независимая от руководства Генпрокуратуры фигура,
следовательно должность Назара Холодницкого интересна многим,
заявил прежний заместитель генерального прокурора Украины Алексей
Баганец. Алексей Баганец: Для конкурентов должность
Холодницкого представляет собою лакомый кусок Фото: baganets.com
"Должность, которую занимает сегодня Холодницкий, представляет
большой интерес для многих. Это связано с тем, что САП
сейчас – совершенно самостоятельный орган, где обеспечена
абсолютная независимость его руководителя. И это многим не
нравится, – сказал Баганец. – Естественно, на эту
обособленную должность, без присутствия прямого контроля сверху,
претендует много разных желающих. Для конкурентов должность
Холодницкого представляет собою лакомый кусок".Бывший
замгенпрокурора отметил, что такая ситацвия с полной автономностью
главы САП – уникальный случай."Даже в европейских странах, к
примеру, в той же Румынии или Испании органы антикоррупционной
прокуратуры созданы в системе Генеральной прокуратуры, и их
руководители подконтрольны и подотчетны своим генеральным
прокурорам. У нас – глава специализированной антикоррупционной
прокуратуры на данный момент полностью независим от руководства
Генпрокуратуры", – заявил он.Баганец добавил, что власть хочет
заполучить прямой контроль над руководителем САП, потому что этот
орган обеспечивает надзор над процессуальным расследованием дел о
коррупции топ-уровня.В марте 2018 года стало известно, что НАБУ
несколько недель прослушивало кабинет главы САП Назара
Холодницкого. Глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле
Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам
уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его
словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и
эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий
Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную
комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил
комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. Сегодня
генпрокурор заявил, что Холодницкий ушел в отпуск, а в его
действиях не обнаружили оснований для привлечения к уголовной
ответственности.13 апреля издание "Страна" опубликовало
материал на основе интервью с детьми экс-главы Харьковской
областной налоговой администрации Денисюка
и адвокатом его семьи Сергеем Вилковым. Последний
предположил, что в вымогательстве взятки у Денисюка могут
обвинить Холодницкого, а заинтересован в таком повороте событий
главный военный прокурор Анатолий Матиос.Вилков считает, что
военная прокуратура заинтересована в том, чтобы "оговорить
Холодницкого, назвав его главным действующим лицом" в деле о
взятке, и "не исключает, что, предлагая такой план, Матиос сам
хочет занять место Холодницкого во главе САП".
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