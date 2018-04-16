Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры в Украине – полностью независимая от руководства Генпрокуратуры фигура, следовательно должность Назара Холодницкого интересна многим, заявил прежний заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец. Алексей Баганец: Для конкурентов должность Холодницкого представляет собою лакомый кусок Фото: baganets.com "Должность, которую занимает сегодня Холодницкий, представляет большой интерес для многих. Это связано с тем, что САП сейчас – совершенно самостоятельный орган, где обеспечена абсолютная независимость его руководителя. И это многим не нравится, – сказал Баганец. – Естественно, на эту обособленную должность, без присутствия прямого контроля сверху, претендует много разных желающих. Для конкурентов должность Холодницкого представляет собою лакомый кусок".Бывший замгенпрокурора отметил, что такая ситацвия с полной автономностью главы САП – уникальный случай."Даже в европейских странах, к примеру, в той же Румынии или Испании органы антикоррупционной прокуратуры созданы в системе Генеральной прокуратуры, и их руководители подконтрольны и подотчетны своим генеральным прокурорам. У нас – глава специализированной антикоррупционной прокуратуры на данный момент полностью независим от руководства Генпрокуратуры", – заявил он.Баганец добавил, что власть хочет заполучить прямой контроль над руководителем САП, потому что этот орган обеспечивает надзор над процессуальным расследованием дел о коррупции топ-уровня.В марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет главы САП Назара Холодницкого. Глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. Сегодня генпрокурор заявил, что Холодницкий ушел в отпуск, а в его действиях не обнаружили оснований для привлечения к уголовной ответственности.13 апреля издание "Страна" опубликовало материал на основе интервью с детьми экс-главы Харьковской областной налоговой администрации Денисюка и адвокатом его семьи Сергеем Вилковым. Последний предположил, что в вымогательстве взятки у Денисюка могут обвинить Холодницкого, а заинтересован в таком повороте событий главный военный прокурор Анатолий Матиос.Вилков считает, что военная прокуратура заинтересована в том, чтобы "оговорить Холодницкого, назвав его главным действующим лицом" в деле о взятке, и "не исключает, что, предлагая такой план, Матиос сам хочет занять место Холодницкого во главе САП". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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