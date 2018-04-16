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В Харькове нарисуют мурал с Кузьмой Скрябиным
16.04.2018 16:51
Мурал в районе станции метро "Научная" начнут рисовать уже в апреле.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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