|Windows начал блокировку μTorrent
|16.04.2018 16:53
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Встроенный в операционную систему Windows антивирус Defender начал расценивать программу для загрузки торрентов μTorrent как вирус и блокировать ее. Об этом сообщает со ссылкой на ExtremeTech.
Отмечается, что вредным μTorrent считают также и ряд других антивирусов - ESET, Sophos, TrendMicro и подобные.
Пока это касается только тех пользователей, у которых последняя
версия обновления Windows.
Как сообщал о взломе всех 5 уровней защиты Windows 10 DRM заявили киберпреступники группировки CODEX .
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