Встроенный в операционную систему Windows антивирус Defender начал расценивать программу для загрузки торрентов μTorrent как вирус и блокировать ее. Об этом сообщает со ссылкой на ExtremeTech.

Отмечается, что вредным μTorrent считают также и ряд других антивирусов - ESET, Sophos, TrendMicro и подобные.

Пока это касается только тех пользователей, у которых последняя версия обновления Windows.



По словам представителя разработчика программы BitTorrent, Inc., изменение в работе Defender было вызвано ошибкой в ​​одной из последних сборок Windows.

Как сообщал о взломе всех 5 уровней защиты Windows 10 DRM заявили киберпреступники группировки CODEX .

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