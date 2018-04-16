Телеведущая и актриса Лилия Ребрик опубликовала фото, на котором запечатлена в объятиях мужа, хореографа Андрея Дикого. Ребрик: Сезон дачи и шашлыков открыт... Фото: liliia.rebrik / Instagram "Сезон дачи и шашлыков открыт... Это место, куда приезжаешь и обо всем на свете забываешь, так хорошо... Фото делала Диана", – написала она. Сезон дачі й шашликів відкрито... Це місце, куди приїжджаєш й про все на світі забуваєш, так добре... Фото робила Діана * наша #дикасімейка #доцяфотограф #вихіднийразом #весна Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 15 Апр 2018 в 11:08 PDT Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Работает в Киевском академическом молодом театре с 2001 года.В 2011 году она участвовала в шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ, в котором танцевала в паре с Андреем Диким. В том же году вышла за него замуж. 30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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