Жебровский встретился с директорами филиалов КП "Вода Донбасса"

"Если на контролируемой территории тариф составляет около 30 гривен, то на оккупированной - до сих пор 7 гривен, который вообще экономически необоснованным, но и по таким ценам не платят: задолженность составляет около 2800000000 гривен" , - написал Жебровский в Facebook по итогам встречи с директорами филиалов коммунального предприятия "Вода Донбасса".

По его словам, нужно повышать уровень заработной платы на предприятии, а для этого нужны реконструкция, уменьшение расходов и энергоемкости.

"Доволен общим настроением встречи: руководители филиалов настроены на результат, несмотря на сложности, с которыми они сталкиваются. Поэтому их усилия заслуживают уважения и всестороннюю поддержку" , - резюмировал Жебривский.