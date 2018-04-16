|Задолженность ОРДО за поставки воды составляет 2,8 млрд грн
|16.04.2018 16:57
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Жебровский встретился с директорами филиалов КП "Вода Донбасса"Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что долг за поставки воды в отдельные районы Донецкой области составляет 2,8 млрд грн, несмотря на действие значительно ниже тарифа.
Фото:mybritishcat.ru
"Если на контролируемой территории тариф составляет около 30 гривен, то на оккупированной - до сих пор 7 гривен, который вообще экономически необоснованным, но и по таким ценам не платят: задолженность составляет около 2800000000 гривен" , - написал Жебровский в Facebook по итогам встречи с директорами филиалов коммунального предприятия "Вода Донбасса".
По его словам, нужно повышать уровень заработной платы на предприятии, а для этого нужны реконструкция, уменьшение расходов и энергоемкости.
"Доволен общим настроением встречи: руководители филиалов настроены на результат, несмотря на сложности, с которыми они сталкиваются. Поэтому их усилия заслуживают уважения и всестороннюю поддержку" , - резюмировал Жебривский.
Ранее сообщалось, что Луганское энергетическое объединение обесточит Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала , что обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, и в частности, именно полумиллионный город Луганск.