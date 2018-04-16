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Блейк Лайвли рассказала, почему не нужно сравнивать себя со знаменитостями
16.04.2018 16:59
По словам звезды, ее фото, как и снимки других звезд, практически всегда ретушируются.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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