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Блейк Лайвли рассказала, почему не нужно сравнивать себя со знаменитостями
16.04.2018 16:59
По словам звезды, ее фото, как и снимки других звезд, практически всегда ретушируются.
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