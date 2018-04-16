Пожар произошел в здании памятника культурного наследия национального значения Усадьба Шидловских в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, передает

"16 апреля в 00:01 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в трехэтажном нежилом здании бывшего Старомерчицкого техникума ветеринарной медицины, который ликвидировали в 1997 году и с тех пор данное здание не эксплуатировалось. Оно построено в 1776-1778 годах как Усадьба Шидловских, входило в состав Дворцово-паркового комплекса Старомерчицкого памятника культурного наследия национального значения и находилось по адресу Харьковская область, Валковский район, поселок Старый Мерчик, пер. Театральный", - говорится в сообщении.

По прибытию пожарных на месте инцидента наблюдалось горение крыши, перекрытия, а также части помещений второго этажа здания на общей площади около 550 кв.м.

"Сложность в ликвидации этого пожара заключалась в довольно длительном времени свободного горения (пожар заметили не сразу), значительном распространении огня и конструктивных особенностях объекта. Перекрытия и перегородки в здании были деревянными, кровля выполнена из металлических листов по деревянным конструкциям, лестничные марши также деревянные. Поэтому по этим горючим конструкциям огонь распространялся очень быстро. Кроме того, там не было ни внутреннего, ни внешнего противопожарного водопровода", - отметили спасатели.

Огонь локализован в 5:00. Под воздействием огня перекрытия и крыша разрушились. Причина возгорания устанавливается. Погибших и травмированных не обнаружено.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, по состоянию на 17:00 пожар еще не ликвидировали.

"Как такового пожара уже не происходит. Повреждено здание", - уточнили в ГСЧС.

Напомним, 24 марта произошел масштабный пожар на территории бывшего коллегиума иезуитов в деревне Хиров во Львовской области. Отмечено, что в последние годы в здании действовал отель. Возгорание удалось ликвидировать утром 25 марта. К тушению пожара привлекли более ста пожарных. По факту пожара открыто уголовное производство.

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