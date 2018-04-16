|Санкций будет больше: Россию накажут за строительство на территории Украины
|16.04.2018 17:01
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Украина анонсировала санкции против компаний, которые возводят Керченский мост.
Соответствующее заявление в комментарии одному из украинских СМИ сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет со ссылкой на .
По его словам, Министерство инфраструктуры работает над санкционным списком, включая в него все компании, которые работают на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Россией Крыму.
«Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список», — сказал он.
Однако относительно самой техники, по словам министра, «вопрос другой».
«Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем», — сказал Омелян.
Напомним, ранее президент России заявлял, что «Крымский мост», как его именуют оккупанты, будет введен в эксплуатацию в 2018 году.
Народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщал,что проектировщики автомобильной части «Керченского моста», не имеют полной уверенности в его надежности.