Украина анонсировала санкции против компаний, которые возводят Керченский мост.

Соответствующее заявление в комментарии одному из украинских СМИ сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет со ссылкой на .

По его словам, Министерство инфраструктуры работает над санкционным списком, включая в него все компании, которые работают на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Россией Крыму.

«Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины о включении компаний в черный список», — сказал он.

Однако относительно самой техники, по словам министра, «вопрос другой».

«Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем», — сказал Омелян.

Напомним, ранее президент России заявлял, что «Крымский мост», как его именуют оккупанты, будет введен в эксплуатацию в 2018 году.

Народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщал,что проектировщики автомобильной части «Керченского моста», не имеют полной уверенности в его надежности.

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