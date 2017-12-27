Юниорская сборная команда Украины по хоккею отправилась в Будапешт, где примет участие в традиционном международном турнире Кубок Четырех наций. Об этом сообщает со ссылкой на ФХУ.

Участие в соревновании, кроме нашей команды, будут принимать две команды Венгрии и юниорская сборная Польши. Именно матчем против поляков команда Олега Игнатьева и начнет свои выступления на турнире.

Согласно регламенту соревнования, 28 декабря украинцы будут играть против поляков, а 29 декабря сыграют против обоих венгерских команд. 30 декабря состоятся матч за третье место и финал.

Отметим, что из-за травм участие в соревновании не будут брать защитник “Белого Барса” Сергей Логач и нападающий ХК “Кременчуг” Глеб Кривошапкин. Зато словацкие легионеры Алексей Миклухо и Владимир Михальчук присоединятся к команде непосредственно в Будапеште.

Добавим, что перед выездом в Будапешт “сине-желтые” провели два тренировочных дня в Броварском “Терминале”.

Как сообщал ХК “Донбасс” обыграл “Кременчуг” в заключительной игре года УХЛ.

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