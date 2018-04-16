Вашингтон, Лондон и Париж в унисон заявили, что выполнена главная цель атаки – уничтожены химические объекты в Дамаске и Хомсе, которые, по их данным, производили химическое оружие. А вот выполнена ли сверхзадача – устрашение Башара Асада и России, сейчас трудно ответить.

1. Куда попали ракеты союзников

США, Франция и Великобритания выпустили утром в субботу по территории Сирии 105 ракет. Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что 76 ракет, в том числе «Томагавков», было выпущено по исследовательскому центру в окрестностях Дамаска.

22 ракеты были выпущены по хранилищу химического оружия на западе провинции Хомс. Третьей целью стал бункер (не уточняется какой), по которому выпустили семь ракет.

Удары по Сирии были нанесены с кораблей союзников в Средиземном и Красном морях, из Персидского залива, а также с американских бомбардировщиков В-1 «Лансер», британских самолетов «Торнадо» и «Тайфун» и французских «Миражей».

В Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО не принимали участия в отражении атаки, так как ни одна из выпущенных по Сирии крылатых ракет не входила в зону их ответственности в Тартусе и Хмеймиме.

2. Какой результат дала эта акция

«Миссия выполнена!» — написал в своем Твиттере президент США Дональд Трамп. А представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи пояснил, что главной целью удара была «наглядная демонстрация сирийскому режиму, что применение химического оружия против невинных мирных жителей не имеет оправдания и что мы не потерпим применения химоружия впредь».

В Пентагоне сообщили, что сирийская противоракетная оборона не смогла эффективно помешать атаке. А вот в Минобороны России заявили, что сирийским средствам ПВО удалось сбить 71 из 105 ракет союзников.

Кроме этого, Пентагон отрапортовал об уничтожении хранилища химического оружия на западе провинции Хомс. Но если бы оно там было, то от взрывов обязательно должно было произойти массовое заражение отравляющими веществами больших территорий. А этого зафиксировано не было.

Но и помимо этого, с уничтоженными сирийскими химическими объектами вообще сложилась странная картина. США и их союзники обвинили режим Башара Асада в применении химического оружия. Обвинение должны были проверить эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые планировали посетить эти объекты. Но вместо проверки объекты уничтожили ракеты союзников.

3. Чего ожидать дальше

Министр обороны США Джеймс Мэттис не исключил повторения подобной атаки и в будущем.

«Это однократный выстрел. Будущие удары будут зависеть от способности сирийского режима использовать химоружие», — заявил глава Пентагона.

Но вряд ли повторение, как и первый удар, сильно устрашит Асада и Россию. Президент РФ Владимир Путин после обстрела Сирии провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани, во время которого они «констатировали, что эта противоправная акция наносит серьезный убыток перспективам политического урегулирования в Сирии». И пригрозил хаосом «в международных отношениях».

А европейские союзники США сейчас больше думают не столько о новых ударах по Сирии, сколько об ответе России и даже замирении с ней.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что стране необходимо быть готовой к ответу России и приять все возможные меры предосторожности, чтобы быть защищенной от него.

Германия вообще не принимала участия в операции. А президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмаер в интервью газете Bild am Sonntag, вообще выразил озабоченность в связи с «галопирующим отчуждением» России от стран Запада. Конечно, президент ФРГ не сравним по влиянию с канцлером Анелой Меркель, но то, что ее правительство разрешило строительство российского «Северного потока 2″, говорит само за себя.

Мнение эксперта

Юрий Романенко, экс-заместитель начальника Генштаба Украины:

— Сверхзадача этого удара — устрашение режима Асада и России с последующим разрешением кризиса в Сирии на американских условиях не достигнута. Что же это за устрашение, если перед атакой Россия, а значит и Асад, были уведомлены о точках удара? Они успели подготовиться, так о каком устрашении может идти речь?

Все дело в том, что сейчас ни США, ни Европа не хотят прямого соприкосновения с россиянами. Поэтому новых обстрелов, скорее только, уже не будет, а будут только санкции. Трамп, несмотря на все эти перипетии, по-прежнему стремится выйти на улучшение отношений с Россией.

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