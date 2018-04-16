Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Бретт Конноли во время разминки перед игрой с Коламбус Блю" с третьей попытки сумел передать шайбу через бортик девочке-болельщице. Видео опубликовали на канале НХЛ в YouTube 15 апреля. Первую брошенную Конноли шайбу поймал стоявший рядом с юной болельщицей мальчик, вторую – один из взрослых болельщиков, он передал ее другому мальчику. В итоге лишь третья шайба, которую хоккеисту не сразу удалось перебросить через бортик, досталась девочке. | Девочка получила свою шайбу лишь с третьего раза Скриншот: NHL / YouTube видео Видео: NHL / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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