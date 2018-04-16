Игрок НХЛ с третьей попытки сумел передать шайбу девочке-болельщице. Видео
16.04.2018 17:03
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз"
Бретт Конноли во время разминки перед игрой с Коламбус Блю" с
третьей попытки сумел передать шайбу через бортик
девочке-болельщице. Видео опубликовали на канале НХЛ в YouTube 15
апреля. Первую брошенную Конноли шайбу поймал стоявший рядом с юной
болельщицей мальчик, вторую – один из взрослых болельщиков, он
передал ее другому мальчику. В итоге лишь третья шайба, которую
хоккеисту не сразу удалось перебросить через бортик, досталась
девочке. | Девочка получила свою шайбу лишь с третьего раза
Скриншот: NHL / YouTube видео Видео: NHL
/ YouTube