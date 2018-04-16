Погода, Новости, загрузка...
Игрок НХЛ с третьей попытки сумел передать шайбу девочке-болельщице. Видео
16.04.2018 17:03
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Бретт Конноли во время разминки перед игрой с Коламбус Блю" с третьей попытки сумел передать шайбу через бортик девочке-болельщице. Видео опубликовали на канале НХЛ в YouTube 15 апреля. Первую брошенную Конноли шайбу поймал стоявший рядом с юной болельщицей мальчик, вторую – один из взрослых болельщиков, он передал ее другому мальчику. В итоге лишь третья шайба, которую хоккеисту не сразу удалось перебросить через бортик, досталась девочке.   | Девочка получила свою шайбу лишь с третьего раза Скриншот: NHL / YouTube видео Видео: NHL / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить