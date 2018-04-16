В то же время он заявил, что решил не призывать в отставку главу полиции Тибора Гашпара

"Я не имею права оставаться на должности министра внутренних дел" , - сказал Друкер, отметив, что не смог успокоить ситуацию в обществе, сообщает Aktuality.

Он пообещал, что в ближайшие несколько часов встретится с президентом Андреем косички и передаст заявление об отставке.

В то же время Друкер заявил, что решил не призывать в отставку главу полиции Тибора Гашпара.

"Я не считаю правильным и справедливым обращаться к Тибора Гашпара. Если я не нашел доказательств, почему я должен его освобождать?" - спросил он.