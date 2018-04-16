|Протесты в Словакии: глава МВД ушел в отставку после месяца в должности
|16.04.2018 17:04
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В то же время он заявил, что решил не призывать в отставку главу полиции Тибора ГашпараМинистр внутренних дел Словакии Томаш Друкер заявил о своей отставке, пробыв в должности только месяц.
Фото: Reuters
"Я не имею права оставаться на должности министра внутренних дел" , - сказал Друкер, отметив, что не смог успокоить ситуацию в обществе, сообщает Aktuality.
Он пообещал, что в ближайшие несколько часов встретится с президентом Андреем косички и передаст заявление об отставке.
В то же время Друкер заявил, что решил не призывать в отставку главу полиции Тибора Гашпара.
"Я не считаю правильным и справедливым обращаться к Тибора Гашпара. Если я не нашел доказательств, почему я должен его освобождать?" - спросил он.
Напомним, что тело 27-летнего Яна Куцияка и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача близко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля. Британско-канадский журналист Том Николсон заявил, что к убийству может быть причастен калабрийской мафиозной синдикат "Ндрангета".