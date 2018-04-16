За вымогательство и получение 2,5 тыс. долларов взятки за предоставление лицу пожизненной группы инвалидности задержан председатель Киевской городской специализированной травматологической медико-социальной экспертной комиссии Департамента здравоохранения КГГА и врача-ортопеда центра первичной медико-санитарной помощи одного из районов столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает

“Правоохранители установили, что последние требовали две с половиной тысячи долларов США у гражданина Украины за предоставление ему второй группы инвалидности пожизненно. Председатель экспертной комиссии и врач-ортопед задержаны в их рабочих кабинетах после обмена справки об инвалидности на всю сумму неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.

Задержанным сообщено о подозрении.

Напомним, 19 января сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали начальника военно-врачебной комиссии поликлиники МВД г.Кропивницкого на взятке в размере 1 тыс. долл. Досудебным расследованием установлено, что эти деньги врач требовал за решение вопроса о предоставлении бывшему военнослужащему, участнику боевых действий, 3-й группы инвалидности.

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