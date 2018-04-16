Советник министра Антон Геращенко судится с своей женой и уже три года и не общается с сыном от первого брака

Об поведала экс-супруга нардепа Виктория Греческая-Миргородская.

Их развод был довольно тяжелым, экс-супруги до сих пор делят имущество в суде, пишет со ссылкой на .

«Во-первых, прежний муж, а не я бывшая жена, я себя немного иначе позиционирую. Конечно, ребенок остался со мной и он три года с ним не общается. Хотя всем декларирует о том, что он бы этого очень хотел. Если человек хочет, он это делает. Если человек не хочет, или не может, или боится, то это его проблемы, не наши«, — сказала Виктория.

По словам Греческой-Миргородской, она стала инициатором развода, хотя, как заверила женщина, к этому ее спровоцировал Геращенко.

«Мы разошлись в 2009-м или 2010-м году, это было исключительно мое решение. Но полностью мы разошлись в 2014 году, это тоже было мое решение, оно было спровоцировано ним, но это было мое решение. Относительно имущественных споров, так, суды до сих пор продолжаются», — подтвердила экс-супруга Геращенко.

Женщина призналась, что прежний муж выплачивает алименты, однако, по ее словам, делает он это потому, что, иначе, по закону, не сможет выехать за границу.

«Конечно, он их платит. Сейчас нельзя выехать за границу, если такой прецедент будет. Он не настолько глупый человек. Другой вопрос, что он декларирует и то, что он показывает в декларациях — это одна история, то, что у него на самом деле — другая история. До меня доходит масса слухов, я не буду комментировать их. Я стараюсь работать только с фактами», — поделилась Греческий-Миргородская.

Кстати, женщина после развода с Геращенко устроила личную жизнь. Она второй раз вышла замуж, причем в том же год, что и разошлась с нардепом.

«Начнем с того, что я вышла замуж в 2014 году. Скажем, мне не дали времени побыть самой. Я знаю своего мужа много лет, мы были долгое время друзьями. Так случилось, что когда я приняла решение окончательно разорвать отношения с Геращенко, мужчина не дал мне времени опомниться. 8.08.2014 года мы поженились. Ну а Антон, соответственно, старался не упасть лицом в грязь и, конечно, женился», — пояснила Греческая-Миргородская.















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