Депутат Верховной Рады Надежда Савченко и подозреваемый в подготовке терактов Владимир Рубан отказываются от дачи показаний. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook

«Учитывая большой общественный интерес к фигурантам указанного уголовного производства, следователями СБУ под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры в сжатые сроки проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование всех обстоятельств совершения уголовных преступлений, выяснения степени участия и вины каждого соучастника. В частности, проводятся допросы подозреваемых по обстоятельствам объявленной им подозрения. В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент следствие назначило и проводит 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе судебно-психологическая экспертиза показаний Надежды Савченко.

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«Проведены допросы свидетелей, которые сообщили важные фактические данные об обстоятельствах, являющихся предметом исследования в данном производстве. Осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к указанным выше преступлений других лиц», — отмечается в сообщении.

СБУ заявляет, что все официальные материалы по этому делу, согласно ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса, могут быть обнародованы только с разрешения следователя. правоохранители обещают завершить предварительное расследование «в разумные сжатые сроки».

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