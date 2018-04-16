Главарь террористов «ДНР» Александр Захарченко приказал отменить «таможенные пошлины» между оккупированными Донецкой и Луганской областей.

«Во время встречи с «главой ЛНР» мы обсуждали вопрос о возможности снятия всех таможенных ограничений между «республиками». Даю вам поручение сегодня собрать президиум «совета министров ДНР», чтобы решить вопрос о снятии таможенных пошлин согласно нашему законодательству. На сегодняшний день многие разночтения в законодательной базе «ЛНР» и «ДНР» уже убраны», – сказал он на совещании, передает «Остров» со ссылкой на СМИ сепаратистов, информирует svodka.net.

Захарченко добавил, что с 16 апреля предприниматели на оккупированных территориях не будут платить налоги.

«С сегодняшнего дня согласно «зеленой карте», которая была подписана мной и «главой ЛНР», пусть наши предприниматели и население ездят на территорию «ЛНР» и не платят никаких налогов и сборов», — отметил он.

На совещании также «вице-премьер» «ДНР» Александр Тимофеев с позывным «Ташкент» добавил, что пошлины снимаются только для продукции, произведенной псевдореспубликами друг для друга.

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По данным сепаратистского издания ДАН, «зеленая карта» унифицирует также системы таможенных отношений с Российской Федерацией.

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