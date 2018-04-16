Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз в интервью изданию"ГОРДОН" заявил, что с уходом с области “смотрящих” из Киева ушло и воровство. Гарбуз подчеркнул, что добычу угля удалось нарастить в Лисичанске и Первомайске Фото: Юрій Гарбуз / Facebook "У нас были "смотрящие" по углю, но мы от них отбились. В итоге почти в два раза нарастили добычу угля в Лисичанске и Первомайске, а все потому, что со "смотрящими" ушло и воровство. Больше рассказать не могу", – сказал он. Юрий Гарбуз возглавил военно-гражданскую и областную государственную администрации Луганской области в апреле 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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