Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий
Гарбуз в интервью изданию"ГОРДОН" заявил, что с уходом с области
“смотрящих” из Киева ушло и воровство. Гарбуз подчеркнул, что
добычу угля удалось нарастить в Лисичанске и Первомайске Фото: Юрій
Гарбуз / Facebook "У нас были "смотрящие" по углю, но мы от них
отбились. В итоге почти в два раза нарастили добычу угля в
Лисичанске и Первомайске, а все потому, что со "смотрящими" ушло и
воровство. Больше рассказать не могу", – сказал он. Юрий
Гарбуз возглавил военно-гражданскую и областную
государственную администрации Луганской области в апреле 2016
года.
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