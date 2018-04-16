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Минюст хочет ввести персональную ответственность для правоохранителей за причинение ущерба во время обыск
16.04.2018 17:12
Минюст хочет ввести персональную ответственность для правоохранителей за причинение ущерба во время обыск
Соответствующий законопроект будет представлен в ближайшие недели
Министерство юстиции выступило за введение персональной ответственности правоохранителей за причинение убытков предприятиям при проведении обысков.
Минюст хочет ввести персональную ответственность для правоохранителей за причинение ущерба во время обыск Павел Петренко. Фото: УНИАН

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко во время встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией, передает LB.ua.

"Мое глубокое убеждение: пока не будет персональной, в том числе и прежде только материальной ответственности конкретного милиционера, конкретного руководителя того или иного подразделения, следователя за причинение ущерба и вреда непосредственно предприятию, до конца, полноценно эти инновации работать не будут" , - сказал он , комментируя реализацию инициатив, направленных на препятствование произволу правоохранителей в отношении бизнеса.

Петренко сообщил, что соответствующий проект закона будет представлен в ближайшие недели.

Он сообщил, что прежде только проект будет предусматривать материальную ответственность конкретного должностного лица, а не государства.

Минюст также намерен добиваться возможностей для бизнеса в судебном порядке обжаловать повторное открытие против них под измененными формулировками ранее закрытых уголовных производств.

Напомним, 7 декабря 2017 вступил в силу правительственный закон №2213-VIII об обязательном видеофиксацию во время проведения обысков, который называют "Маски-шоу стоп".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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