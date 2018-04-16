Соответствующий законопроект будет представлен в ближайшие недели

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко во время встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией, передает LB.ua.

"Мое глубокое убеждение: пока не будет персональной, в том числе и прежде только материальной ответственности конкретного милиционера, конкретного руководителя того или иного подразделения, следователя за причинение ущерба и вреда непосредственно предприятию, до конца, полноценно эти инновации работать не будут" , - сказал он , комментируя реализацию инициатив, направленных на препятствование произволу правоохранителей в отношении бизнеса.

Петренко сообщил, что соответствующий проект закона будет представлен в ближайшие недели.

Он сообщил, что прежде только проект будет предусматривать материальную ответственность конкретного должностного лица, а не государства.

Минюст также намерен добиваться возможностей для бизнеса в судебном порядке обжаловать повторное открытие против них под измененными формулировками ранее закрытых уголовных производств.