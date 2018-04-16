|Минюст хочет ввести персональную ответственность для правоохранителей за причинение ущерба во время обыск
|16.04.2018 17:12
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Соответствующий законопроект будет представлен в ближайшие неделиМинистерство юстиции выступило за введение персональной ответственности правоохранителей за причинение убытков предприятиям при проведении обысков.
Павел Петренко. Фото: УНИАН
Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко во время встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией, передает LB.ua.
"Мое глубокое убеждение: пока не будет персональной, в том числе и прежде только материальной ответственности конкретного милиционера, конкретного руководителя того или иного подразделения, следователя за причинение ущерба и вреда непосредственно предприятию, до конца, полноценно эти инновации работать не будут" , - сказал он , комментируя реализацию инициатив, направленных на препятствование произволу правоохранителей в отношении бизнеса.
Петренко сообщил, что соответствующий проект закона будет представлен в ближайшие недели.
Он сообщил, что прежде только проект будет предусматривать материальную ответственность конкретного должностного лица, а не государства.
Минюст также намерен добиваться возможностей для бизнеса в судебном порядке обжаловать повторное открытие против них под измененными формулировками ранее закрытых уголовных производств.
Напомним, 7 декабря 2017 вступил в силу правительственный закон №2213-VIII об обязательном видеофиксацию во время проведения обысков, который называют "Маски-шоу стоп".