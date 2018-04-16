Народный депутат Надежда Савченко и переговорщик Владимир Рубан, которых подозревают в подготовке терактов и свержении государственной власти, отказались давать показания следствию. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Среди прочего, следствие назначило и проводит 13 экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, включая комиссионную судебно-психологическую экспертизу по проверке правдивости показаний Савченко.

В Службе безопасности Украины добавили, что уже допросили свидетелей. В настоящее время проводится обзор и анализ документов и предметов, которые были изъяты по месту жительства и работы Савченко и Рубана. Также правоохранители проверяют причастность других лиц к преступлениям, в которых их подозревают.

"Органами предварительного расследования и прокуратуры с учетом сложности уголовного производства, объема и специфики процессуальных действий в нем, а также поведения участников уголовного судопроизводства, планируется окончание предварительного расследования в разумные сжатые сроки", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, адвокат народного депутата Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов и свержения государственной власти, Олег Соловей сообщил, что его подзащитная согласилась прервать голодовку на три дня для прохождения допроса на полиграфе.

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