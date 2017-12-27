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Судья, который приговорил Крысина к условному сроку, отпустил из СИЗО двух обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана
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27.12.2017 06:31
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Шевченковский районный суд в лице Евгения Мартынова и Олега Линника
отправил под домашний арест Олега Гебана и Сергея Костенко,
обвинямых в нападении на активистов Евромайдана вечером 18 февраля
2014 года. Судья Линник 22 декабря приговорил фигуранта дела об
убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина к условному
сроку. Решение Линника по двум обвиняемым нельзя обжаловать Фото:
Наталия Двали / Gordonua.com Решение об изменении меры пресечения
для титушек приняли судьи Евгений Мартынов и Олег Линник,
который приговорил фигуранта дела об убийстве журналиста
Вячеслава Веремия Юрия Крысина к условному сроку.Гебана и Костенко
обязали не общаться со свидетелями обвинения, сдать загранпаспорта,
не отлучаться из Киева без разрешения суда и носить электронный
браслет. Решение обжалованию не подлежит.Аргументация судей
заключалась в том, что подозреваемые находились в СИЗО 2,5 года (по
"закону Савченко", равняется 5 годам) и это якобы является
"нарушением разумных сроков", пояснил Донской.Гебана, Костенко и
Геннадия Погребного (последний оказался под домашним арестом еще
раньше) судят по делу о нападении на активистов вечером 18 февраля
2014 года на перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской.По
версии прокуратуры, титушки использовали холодное (дубинки и другие
предметы) и огнестрельное нарезное оружие (пистолеты и карабины).
Шестерых активистов, которые получили огнестрельные ранения, спасли
медики.Именно нападения этих титушок на Большой Житомирской пытался
снять на видео Веремий, после чего на него напал Крысин вместе с
подельниками, пишет издание. Журналист скончался в больнице от
потери крови и полученных травм.22 декабря суд признал Крысина
виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет
условно с испытательным сроком два года по ч. 4 ст.
296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то
есть грубое нарушение общественного порядка, которое
сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом,
совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного
оружия). Прокуратура планирует подать апелляцию на
решение суда и добиваться для него реального лишения свободы
сроком на шесть лет.25 декабря в Киеве прошла акция протеста,
участники которой требовали ужесточения наказания для Крысина.
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