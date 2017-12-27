Шевченковский районный суд в лице Евгения Мартынова и Олега Линника отправил под домашний арест Олега Гебана и Сергея Костенко, обвинямых в нападении на активистов Евромайдана вечером 18 февраля 2014 года. Судья Линник 22 декабря приговорил фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина к условному сроку. Решение Линника по двум обвиняемым нельзя обжаловать Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Решение об изменении меры пресечения для титушек приняли судьи Евгений Мартынов и Олег Линник, который приговорил фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина к условному сроку.Гебана и Костенко обязали не общаться со свидетелями обвинения, сдать загранпаспорта, не отлучаться из Киева без разрешения суда и носить электронный браслет. Решение обжалованию не подлежит.Аргументация судей заключалась в том, что подозреваемые находились в СИЗО 2,5 года (по "закону Савченко", равняется 5 годам) и это якобы является "нарушением разумных сроков", пояснил Донской.Гебана, Костенко и Геннадия Погребного (последний оказался под домашним арестом еще раньше) судят по делу о нападении на активистов вечером 18 февраля 2014 года на перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской.По версии прокуратуры, титушки использовали холодное (дубинки и другие предметы) и огнестрельное нарезное оружие (пистолеты и карабины). Шестерых активистов, которые получили огнестрельные ранения, спасли медики.Именно нападения этих титушок на Большой Житомирской пытался снять на видео Веремий, после чего на него напал Крысин вместе с подельниками, пишет издание. Журналист скончался в больнице от потери крови и полученных травм.22 декабря суд признал Крысина виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет условно с испытательным сроком два года по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного оружия). Прокуратура планирует подать апелляцию на решение суда и добиваться для него реального лишения свободы сроком на шесть лет.25 декабря в Киеве прошла акция протеста, участники которой требовали ужесточения наказания для Крысина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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