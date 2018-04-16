|Новый украинский вертолет поднялся в небо
|16.04.2018 17:16
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В Украине впервые взлетел в небо новый вертолет МСБ-2-"Надежда" от запорожской компании "Мотор-Сич".
Новый вертолет это глубоко модернизированная версия Ми-2, передает со ссылкой на .
Он на 70% состоит из композита, из салона убран расходный бак.
Вертолет впервые представили 19 августа 2017 во время Чемпионата Украины по вертолетному спорту.
В течение года вертолет будет проходить испытания.
В январе прошлого года на вооружение украинской армии приняли модернизированный вертолет Ми-2 МСБ. Он может перевозить грузы и 8 пассажиров. Вертолет использовать и для тренировки курсантов. Расход топлива на новом Ми-2 уменьшили на 30%, максимальное высота полета увеличили с 4 тыс. До 5 тыс. м.
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