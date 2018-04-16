ОЗХО требует «международной оценки действий тех, кто ответственен за эти отвратительные действия».

Представитель США в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд обвинил Россию в планах сорвать расследование ОЗХО, начатое из-за сообщений о вероятной химатаке в Сирии, передает Reuters. Как полагает представитель Вашингтона, россияне при посещении места химатаки могли замести все следы, информирует svodka.net.

«Мы понимаем, что русские могли посетить место атаки. Мы озабочены тем, что там они могли сжульничать, чтобы пресечь усилия миссии ОЗХО по установлению фактов с целью проведения эффективного расследования», — рассказал Уорд.

В ходе выступления представитель США подчеркнул, что ОЗХО осуждает власти арабской республики за «правление с помощью химического террора» и требует «международной оценки действий тех, кто ответственен за эти отвратительные действия».

Уорд выступил на закрытом заседании ОЗХО, посвященном расследованию предположительной химатаки 7 апреля. Сообщения об атаке, в частности, распространялись правозащитной организацией «Белые каски», продемонстрировавшей видео с пострадавшими. Однако 13 апреля российское Минобороны сообщило, что военным удалось найти участников съемки этого ролика. По их словам, видео было постановочным и снималось в местной больнице с участием активистов «Белых касок».

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О жертвах химатаки также сообщала Всемирная организация здравоохранения, заявившая о более чем 50 погибших в городе Дума от химического оружия. Расследование инцидента начала ОЗХО. Ряд западных стран, в том числе США, обвинили Россию и Сирию в блокировании доступа экспертов организации к месту атаки. Однако в Москве эти заявления опровергли. «Это ложь. Мы следили за этой ситуацией буквально поминутно, и сирийское правительство было готово выдать визы [экспертам ОЗХО] незамедлительно на границе, без всяких дополнительных формальностей», — заявлял Лавров 14 апреля.

В тот же день, 14 апреля, стало известно, что эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск. Вслед за этим они направились в Думу для изучения ситуации на месте предполагаемой химатаки.

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