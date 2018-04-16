Погода, Новости, загрузка...
Бейонсе выступила на фестивале Coachella
16.04.2018 17:19
Американская певица Бейонсе выходила на сцену фестиваля Coachella с бывшими коллегами по группе Destiny's Child и с супругом, рэпером Джей Зи. В микроблоге Бейонсе разместили снимки ее выступления на Coachella Фото: beyonce / Instagram Фото и видео опубликовали на странице певицы в Instagram.
Публикация от Beyoncé (@beyonce) 15 Апр 2018 в 9:31 PDT
Публикация от Beyoncé (@beyonce) 15 Апр 2018 в 9:31 PDT
Публикация от Beyoncé (@beyonce) 15 Апр 2018 в 9:22 PDT
Кроме того, Бейонсе выходила на сцену с бывшими коллегами по группе Destiny's Child Келли Роуленд и Мишель Уильямс, а также с мужем, рэпером Джей Зи.
Публикация от Beyoncé (@beyonce) 15 Апр 2018 в 12:49 PDT
Публикация от Beyoncé (@beyonce) 15 Апр 2018 в 12:47 PDT
Бейонсе – 20-кратная обладательница премии "Грэмми", исполнительница песен в стиле R'n'B и хип-хоп.Группа Destiny's Child завершила деятельность в 2006 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить