|Бейонсе выступила на фестивале Coachella
|16.04.2018 17:19
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Публикация от Beyoncé (@beyonce) 15 Апр 2018 в 9:31 PDT
Публикация от Beyoncé (@beyonce) 15 Апр 2018 в 9:31 PDT
Публикация от Beyoncé (@beyonce) 15 Апр 2018 в 9:22 PDT
Кроме того, Бейонсе выходила на сцену с бывшими коллегами по группе Destiny's Child Келли Роуленд и Мишель Уильямс, а также с мужем, рэпером Джей Зи.
Публикация от Beyoncé (@beyonce) 15 Апр 2018 в 12:49 PDT
Публикация от Beyoncé (@beyonce) 15 Апр 2018 в 12:47 PDT
Бейонсе – 20-кратная обладательница премии "Грэмми", исполнительница песен в стиле R'n'B и хип-хоп.Группа Destiny's Child завершила деятельность в 2006 году.
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