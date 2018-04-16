В понедельник, 16 апреля, в одну из больниц Москвы был безотлагательно госпитализирован российский певец Иосиф Кобзон, пишет РЕН ТВ . По предварительным данным, у исполнителя были обнаружены нарушения сердечного ритма. Стоит отметить, что помощница певца подтвердила его госпитализацию. Напомним, советский и российский эстрадный певец, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон лишился звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области . Данное решение принял городской совет Славянска на очередной сессии. Как сообщал svodka.net.uа ранее, российский певец Иосиф Кобзон сообщил журналистам сенсационную новость . Оказывается, сбежавший в Россию экс-президент Виктор Янукович живет с ним по соседству в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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