|Иосифа Кобзона срочно госпитализировали
|16.04.2018 17:20
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В понедельник, 16 апреля, в одну из больниц Москвы был безотлагательно госпитализирован российский певец Иосиф Кобзон, пишет РЕН ТВ.
По предварительным данным, у исполнителя были обнаружены нарушения сердечного ритма.
Стоит отметить, что помощница певца подтвердила его госпитализацию.
Напомним, советский и российский эстрадный певец, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон лишился звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области. Данное решение принял городской совет Славянска на очередной сессии.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, российский певец Иосиф Кобзон сообщил журналистам сенсационную новость. Оказывается, сбежавший в Россию экс-президент Виктор Янукович живет с ним по соседству в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.
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