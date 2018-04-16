Украина приветствует инициативу правительства Хорватии о создании рабочей группы для передачи хорватского опыта мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом во время встречи с вице-премьер-министром Хорватии Мартиной Далич в Загребе заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра.

"Я надеюсь, что уже в следующем месяце мы сможем провести заседание этой группы, которое и определит приоритеты двустороннего сотрудничества на следующий период", - добавила украинский вице-премьер-министр.

Кроме этого, стороны обсудили хорватский опыт евроинтеграции, в частности, процесс реформирования, выполнения требований ЕС по вступлению, адаптации национального законодательства к стандартам Евросоюза, ведение переговоров с ЕС и тому подобное.

Иванна Климпуш-Цинцадзе поблагодарила Хорватию за активную поддержку Украины в вопросах ратификации соглашений об ассоциации и либерализации визового режима с ЕС для украинских граждан. Также рассказала о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

Стороны также обсудили возможности присоединения Украины к Адриатическо-Балтийско-Черноморской инициативе, которая соответствует его интересам и целям, в частности, в энергетической составляющей.

Как сообщал Украина готова обсудить с Хорватией возможный формат участия в проекте LNG-терминала на острове Крк и развитии Южного газового коридора.

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