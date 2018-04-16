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В Ереване произошли стычки демонстрантов с полицией, ранен один из лидеров оппозиции
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16.04.2018 17:27
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Депутат парламента Армении Никол Пашинян получил порезы рук и лица,
пытаясь пройти через выставленные полицией в центре Еревана
ограждения из колючей проволоки. В армянской столице продолжаются
протесты в связи с выдвижением экс-президента Сержа Саргсяна на
пост премьер-министра. В Ереване проходят митинги оппозиции Фото:
Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան / Facebook Полиция растянула
колючую проволоку на подходе к правительственному кварталу и
предупредила, что принято решение о разгоне демонстрации.Пашинян
заявил, что он, трое его коллег, журналисты и записавшиеся на прием
граждане хотят пройти к парламенту. Он попытался перелезть через
заграждение, однако полицейские воспрепятствовали ему.С порезами
рук и лица депутата доставили в больницу. Однако вскоре он вновь
присоединился к митингующим, пишет News.am.По данным "Интерфакса",
во время стычек пострадало 33 человека, в том числе трое
полицейских.Демонстранты требуют не допустить назначения
премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.9
апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен
Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте.
До этого глава государства в Армении избирался на всенародном
голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом Армении был
Саргсян.Главу правительства и фактического руководителя страны
должны выбрать в парламенте 17 апреля.14 апреля участники
митинга против выдвижения Саргсяна на пост премьер-министра
ворвались в здание Общественного радио Армении в центре Еревана,
требуя прямого эфира. 16 апреля демонстранты начали акцию
гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана.
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