Депутат парламента Армении Никол Пашинян получил порезы рук и лица, пытаясь пройти через выставленные полицией в центре Еревана ограждения из колючей проволоки. В армянской столице продолжаются протесты в связи с выдвижением экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В Ереване проходят митинги оппозиции Фото: Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան / Facebook Полиция растянула колючую проволоку на подходе к правительственному кварталу и предупредила, что принято решение о разгоне демонстрации.Пашинян заявил, что он, трое его коллег, журналисты и записавшиеся на прием граждане хотят пройти к парламенту. Он попытался перелезть через заграждение, однако полицейские воспрепятствовали ему.С порезами рук и лица депутата доставили в больницу. Однако вскоре он вновь присоединился к митингующим, пишет News.am.По данным "Интерфакса", во время стычек пострадало 33 человека, в том числе трое полицейских.Демонстранты требуют не допустить назначения премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Армен Саркисян стал первым президентом Армении, избранным в парламенте. До этого глава государства в Армении избирался на всенародном голосовании. С 2008-го по 2018 год президентом Армении был Саргсян.Главу правительства и фактического руководителя страны должны выбрать в парламенте 17 апреля.14 апреля участники митинга против выдвижения Саргсяна на пост премьер-министра ворвались в здание Общественного радио Армении в центре Еревана, требуя прямого эфира. 16 апреля демонстранты начали акцию гражданского неповиновения, перекрыв несколько улиц Еревана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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