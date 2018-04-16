|Дело на 100 миллионов: ГПУ объявила о подозрении бывшему акционеру «Укргазбанка»
|16.04.2018 17:27
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Генеральная прокуратура объявила о подозрении бывшему заместителю правления «Укргазбанка» о хищении государственных средств в размере 100 млн грн.
Как сообщают источники «Обозревателя», речь идет о бывшем совладельце банка Алексее Омельяненко.
По словам инсайдера, подозреваемому просят избрать меру пресечения в виде залога 75 млн грн.
На сайте ГПУ сообщается, что речь идет об уголовном производстве по фактам растраты должностными лицами акционерного банка «Укргазбанк» государственных средств в отдельно крупных размерах.
В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2008-2010 годов прежний заместитель председателя правления «Укргазбанка» по предварительному сговору с руководителем одной из дирекций банка организовал схему вывода госсредств.
Деньги переводили на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита па сумму 100 млн грн и с целью дальнейшего завладения указанными средствами.
13 апреля следователи сообщили топ-менеджеру «Укргазбанка» о подозрении в присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору лиц.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.