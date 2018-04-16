Генеральная прокуратура объявила о подозрении бывшему заместителю правления «Укргазбанка» о хищении государственных средств в размере 100 млн грн.

Как сообщают источники «Обозревателя», речь идет о бывшем совладельце банка Алексее Омельяненко.

По словам инсайдера, подозреваемому просят избрать меру пресечения в виде залога 75 млн грн.

На сайте ГПУ сообщается, что речь идет об уголовном производстве по фактам растраты должностными лицами акционерного банка «Укргазбанк» государственных средств в отдельно крупных размерах.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2008-2010 годов прежний заместитель председателя правления «Укргазбанка» по предварительному сговору с руководителем одной из дирекций банка организовал схему вывода госсредств.

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Деньги переводили на счета заранее созданного подконтрольного фиктивного предприятия путем предоставления ему кредита па сумму 100 млн грн и с целью дальнейшего завладения указанными средствами.

13 апреля следователи сообщили топ-менеджеру «Укргазбанка» о подозрении в присвоении имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору лиц.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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