Мужчина, которого называют в СМИ участником АТО, бросил людям под ноги гранату в столичном парке Киото, возле станции метро Лесная. Он был пьян и дрался с пятью мужчинами.

Один из участников драки серьезно пострадал и был госпитализирован с множественными осколочными ранениями нижней части тела, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, передает со ссылкой на .

По предварительным данным полиции, в парке отдыхала компания мужчин. Между ними и прохожими возник конфликт. Потом один из них бросил под ноги людям предмет, похожий на гранату. В результате взрыва пострадал сам преступник - 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров. С осколочными ранениями обеих доставили в больницу.

21-летнего пострадавшего врачи прооперировали, его состояние стабильное. Житель Черниговской области, который бросил гранату, задержан по ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Поскольку мужчина получил осколочные ранения ног, он находится в больнице под охраной. По словам врачей, его состояние удовлетворительное. Установлено, что он ранее судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Взрывотехники на месте происшествия изъяли фрагменты гранаты Ф1. Полиция устанавливает детали происшествия. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В прогремел взрыв возле здания "". Происшествие случилось в Святошинском районе города. В результате взрыва в здании вылетели двери, взрывной волной повредило окна и фасад.

По предварительным выводам взрывотехников, преступник мог использовать гранату. Полиция выясняет подробности события и причастных к этому людей.

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