За последние три года в Украине более 3 тысяч частных домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 51 МВт.

«Ощадбанк» запустил новую кредитную программу для физических лиц, в рамках которой можно получить кредит на приобретение и установку оборудования, которое обеспечивает выработку солнечной, ветровой, тепловой или водной энергии в электрическую, информирует svodka.net.

Об этом сообщается на официальном сайте «Ощадбанка».

В компании подчеркивают, что будут выдавать кредит на приобретение и установку солнечных электростанций, панелей, батарей, тепловых насосов, ветровых станций и генераторов, а также на покупку необходимых материалов и оборудования к ним.

Срок кредитования — до 6 лет, ставка — 19,5% годовых. Максимальная сумма кредита — 1 млн грн.

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«Имея успешный опыт реализации правительственной программы энергоэффективного кредитования, «Ощадбанк» разработал продукт «Зеленая энергия» для частных домохозяйств. Мы ожидаем значительный спрос, ведь Украина уже имеет значительные достижения в сфере альтернативной энергетики», — отметил заместитель председателя правления «Ощадбанка» Антон Тютюн.

Как сообщалось, в I квартале текущего года введены в эксплуатацию 159,4 МВт мощностей объектов, генерирующих электроэнергию из возобновляемых источников по «зеленому» тарифу. Из них почти 100 МВт — солнечные электростанции.

Напомним, за последние три года в Украине более 3 тысяч частных домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 51 МВт.

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