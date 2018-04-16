|Адель шокировала пользователей сети заводными танцами под концерт Бейонсе
|16.04.2018 17:35
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Известная британская певица Адель поделилась видео, на которых запечатлено, как она танцует под выступление Бейонсе на фестивале "Coachella", находясь у себя дома. Соответствующие ролики исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.
Известно, что Бейонсе поразила публику и коллег по сцене впечатляющим шоу, которое она показала на открытии фестиваля "Coachella 2018", который начался в субботу, 14 апреля, в Калифорнии в Соединенных Штатах Америки.
Напомним, что в ходе церемонии вручения премии Grammy в 2017 году Адель призналась Бейонсе в любви, а также высоко оценила ее альбом "Lemonade".
Сейчас же она решила проявить свою симпатию тремя "бумерангами". Опубликованные Адель видео набрали более 4,5 миллионов просмотров.
Как сообщал svodka.net ранее, в Калифорнии в Соединенных Штатах Америки традиционно начался музыкальный фестиваль "Coachella", который состоялся уже 19 год подряд.
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