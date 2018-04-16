Известная британская певица Адель поделилась видео, на которых запечатлено, как она танцует под выступление Бейонсе на фестивале "Coachella", находясь у себя дома. Соответствующие ролики исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

Известно, что Бейонсе поразила публику и коллег по сцене впечатляющим шоу, которое она показала на открытии фестиваля "Coachella 2018", который начался в субботу, 14 апреля, в Калифорнии в Соединенных Штатах Америки.

Напомним, что в ходе церемонии вручения премии Grammy в 2017 году Адель призналась Бейонсе в любви, а также высоко оценила ее альбом "Lemonade".

Сейчас же она решила проявить свою симпатию тремя "бумерангами". Опубликованные Адель видео набрали более 4,5 миллионов просмотров.

Как сообщал svodka.net ранее, в Калифорнии в Соединенных Штатах Америки традиционно начался музыкальный фестиваль "Coachella" , который состоялся уже 19 год подряд.

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