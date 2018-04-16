Сотрудники НАБУ могли бы получить больше информации о деятельности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, если бы операция не была раскрыта, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский журналист, член Совета общественного контроля при НАБУ Роман Бочкала. Бочкала: Это дело – длительная разработка Фото: Роман Бочкала / Facebook "Это дело – длительная разработка, в ходе которой документировалось все, что происходило в кабинете Холодницкого. И если бы на определенном этапе операция не была раскрыта, вероятно, были бы собраны более серьезные сведения. Более того, я знаю, что в рамках расследования по Холодницкому проверяются и другие персонажи, которые были вхожи в его кабинет. Думаю, в ответ на это НАБУ будет вынуждено раскрыть новые сведения. Так что подождем – там на самом деле есть, что обсуждать. На мой взгляд, оценка будет дана не только действиям Холодницкого, но и его окружению", – сказал журналист.По его мнению, обнародованные НАБУ записи из кабинета Холодницкого не могут служить доказательством совершения ним каких-либо преступлений."Не нужно быть генпрокурором или очень квалифицированным юристом, чтобы понять – никакого криминала в опубликованных НАБУ записях из кабинета Холодницкого нет. Поэтому, собственно, материалы и направили в контрольно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Если в этих записях изначально было бы что-то криминальное, то открыли бы уголовное производство. А у комиссии несколько другие полномочия – чуть ли не консультационного характера", – резюмировал Бочкала.В марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет главы САП Назара Холодницкого.В интервью ZN.UA глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. 2 апреля председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы на Холодницкого минимум через месяц.4 апреля НАБУ опубликовало фрагменты записей из кабинета Холодницкого.Сегодня Луценко заявил, что в этих записях нет оснований для привлечения Холодницкого к уголовной ответственности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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