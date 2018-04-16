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В рамках расследования по Холодницкому проверяются и другие персонажи, которые были вхожи в его кабинет – журналист Бочкала
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16.04.2018 17:43
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Сотрудники НАБУ могли бы получить больше информации о деятельности
главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара
Холодницкого, если бы операция не была раскрыта, заявил в
комментарии изданию "ГОРДОН" украинский журналист, член Совета
общественного контроля при НАБУ Роман Бочкала. Бочкала: Это
дело – длительная разработка Фото: Роман Бочкала / Facebook "Это
дело – длительная разработка, в ходе которой документировалось
все, что происходило в кабинете Холодницкого. И если бы на
определенном этапе операция не была раскрыта, вероятно, были бы
собраны более серьезные сведения. Более того, я знаю, что в рамках
расследования по Холодницкому проверяются и другие персонажи,
которые были вхожи в его кабинет. Думаю, в ответ на это НАБУ будет
вынуждено раскрыть новые сведения. Так что подождем – там на
самом деле есть, что обсуждать. На мой взгляд, оценка будет дана не
только действиям Холодницкого, но и его окружению", – сказал
журналист.По его мнению, обнародованные НАБУ записи из кабинета
Холодницкого не могут служить доказательством совершения ним
каких-либо преступлений."Не нужно быть генпрокурором или очень
квалифицированным юристом, чтобы понять – никакого
криминала в опубликованных НАБУ записях из кабинета Холодницкого
нет. Поэтому, собственно, материалы и направили в
контрольно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Если в этих записях
изначально было бы что-то криминальное, то открыли бы уголовное
производство. А у комиссии несколько другие полномочия – чуть
ли не консультационного характера", – резюмировал Бочкала.В
марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько
недель прослушивало кабинет главы САП Назара Холодницкого.В
интервью ZN.UA глава НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле
Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам
уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его
словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и
эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий
Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную
комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил
комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. 2
апреля председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что
комиссия может приступить к рассмотрению жалобы на
Холодницкого минимум через месяц.4 апреля НАБУ опубликовало
фрагменты записей из кабинета Холодницкого.Сегодня Луценко
заявил, что в этих записях нет оснований для привлечения
Холодницкого к уголовной ответственности.
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