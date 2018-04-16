|Россия готовит масштабную кибератаке на Великобританию - СМИ
|16.04.2018 17:45
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В ответ на ракетные удары по Сирии в эти выходные, Россия готовится к масштабной кибераткы. Об этом сообщает со ссылкой на The Telegraph.
В частности, в Великобритании опасаются, что Россия может в 20 раз увеличить количество негативных постов в соцсетях.
Как сообщал глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что последняя кибератака на правительственную сеть ФРГ в конце прошлого года была осуществлена с территории России.
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