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Россия готовит масштабную кибератаке на Великобританию - СМИ
16.04.2018 17:45

В ответ на ракетные удары по Сирии в эти выходные, Россия готовится к масштабной кибераткы. Об этом сообщает со ссылкой на The Telegraph.

В частности, в Великобритании опасаются, что Россия может в 20 раз увеличить количество негативных постов в соцсетях.

Как сообщал глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что последняя кибератака на правительственную сеть ФРГ в конце прошлого года была осуществлена с территории России.

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