Минулого разу я дав Вам рекомендацію стежити за вченою , яка вирушила у складі української експедиції до Антарктиди. Чарівні фоточки зі снігової пустелі з цікавими коментарями і оце усе.

А нині пропоную підписатися на — керівника відділу екології флори та фауни у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Тут справа не в тому, що він регулярно викладає такі фото із Зони, яких я ніколи ні в кого не бачив. Більшість сталкерів фотографують промоб’єкти чи якесь залізяччя, а у Дениса і вовки, і лосі, і ще різноманітні тварюки, назв яких я не знаю.

От Ви бачили знімки із Зони відчуження з фотопасток в лісі?

А осьо?

Він таке постійно викладає.

Та головне ось що. Сьогодні я випадково узрів, що рівно три дні тому в Зону пішла якась експедиція науковців з Польщі, заповідника Асканія-Нова та Інституту зоології НАН України.

Що вони там наколупають своїми сачками, граблями, лопатами та штрикалками хитромудрого приладдя з купою індикаторів — окрема розмова. Круто те, що в його стрічці почали з’являтися отакі світлини:

Тримайте посилання на , та дні експедиції.

Далі стежте самостійно.

Інджой і оце усе.

Переможемо.

апдт. До речі, ось класний матеріал про .

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира