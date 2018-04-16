|«Наживо» з Чорнобиля, — блогер (фото)
|16.04.2018 17:45
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Минулого разу я дав Вам рекомендацію стежити за вченою , яка вирушила у складі української експедиції до Антарктиди. Чарівні фоточки зі снігової пустелі з цікавими коментарями і оце усе.
А нині пропоную підписатися на — керівника відділу екології флори та фауни у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.
Тут справа не в тому, що він регулярно викладає такі фото із Зони, яких я ніколи ні в кого не бачив. Більшість сталкерів фотографують промоб’єкти чи якесь залізяччя, а у Дениса і вовки, і лосі, і ще різноманітні тварюки, назв яких я не знаю.
От Ви бачили знімки із Зони відчуження з фотопасток в лісі?
А осьо?
Він таке постійно викладає.
Та головне ось що. Сьогодні я випадково узрів, що рівно три дні тому в Зону пішла якась експедиція науковців з Польщі, заповідника Асканія-Нова та Інституту зоології НАН України.
Що вони там наколупають своїми сачками, граблями, лопатами та штрикалками хитромудрого приладдя з купою індикаторів — окрема розмова. Круто те, що в його стрічці почали з’являтися отакі світлини:
Тримайте посилання на , та дні експедиції.
Далі стежте самостійно.
Інджой і оце усе.
Переможемо.
апдт. До речі, ось класний матеріал про .
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