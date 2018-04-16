После возвращения контроля над временно оккупированными территориями Донбасса Пенсионному фонду Украины придется выплатить жителям захваченного региона задолженность по выплатам.

Об этом в комментарии «Апостроф. Экономика» рассказала экс-советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько, информирует svodka.net.

По словам экс-чиновницы, выплата пособий — это прямая обязанность государства. В своем утверждении она опирается на решение ЕСПЧ в котором пенсия признается имуществом. Согласно украинскому законодательству, пенсия – не социальная помощь, а страховая выплата, поскольку «человек всю жизнь платил взносы и имеет право на пенсию в этой стране».

«Если мы возвращаем территории, мы должны все выплатить», — сказала Цыбулько.

При этом сколько на сегодняшний день пенсионеров находится на оккупированных территориях, никто не знает, признается она. Нет также данных о сумме, которую придется выплатить пенсионерам, проживающим в оккупации, отмечает адвокат гражданской инициативы «Восток-СОС» Юлия Котова.

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По неофициальным оценкам, в случае возвращения ОРДЛО под контроль Украины в 2018 году, на выплату пенсионного долга потребуется найти не менее 60 млрд грн.

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