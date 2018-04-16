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После освобождения Украине придется выплатить пенсии жителям Донбасса. Озвучена космическая сумма
16.04.2018 17:50
После освобождения Украине придется выплатить пенсии жителям Донбасса. Озвучена космическая сумма

После возвращения контроля над временно оккупированными территориями Донбасса Пенсионному фонду Украины придется выплатить жителям захваченного региона задолженность по выплатам.

Об этом в комментарии «Апостроф. Экономика» рассказала экс-советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько, информирует svodka.net.

По словам экс-чиновницы, выплата пособий — это прямая обязанность государства. В своем утверждении она опирается на решение ЕСПЧ в котором пенсия признается имуществом. Согласно украинскому законодательству, пенсия – не социальная помощь, а страховая выплата, поскольку «человек всю жизнь платил взносы и имеет право на пенсию в этой стране».

«Если мы возвращаем территории, мы должны все выплатить», — сказала Цыбулько.

При этом сколько на сегодняшний день пенсионеров находится на оккупированных территориях, никто не знает, признается она. Нет также данных о сумме, которую придется выплатить пенсионерам, проживающим в оккупации, отмечает адвокат гражданской инициативы «Восток-СОС» Юлия Котова.

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По неофициальным оценкам, в случае возвращения ОРДЛО под контроль Украины в 2018 году, на выплату пенсионного долга потребуется найти не менее 60 млрд грн.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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