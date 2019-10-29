Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, рассматривая варианты ее поставок из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии.

Об этом заявила заместитель председателя концерна Белнефтехим Светлана Гурина в опубликованном во вторник, 29 октября, интервью изданию СБ. Беларусь сегодня.

"Вопросом альтернативных поставок нефти мы занимаемся не первый год. Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики", - отметила замглавы концерна.

По словам Гуриной, белорусской стороне понятны транспортные коридоры, "однако решение будет приниматься только в том случае, если альтернативные поставки будут экономически эффективны".

"Но обращу внимание: по мере осуществления налогового маневра и сближения цены на российскую нефть с мировой ценой привлекательность альтернативных поставок будет возрастать", - сказала замглавы Белнефтехима.

Она также подчеркнула, что "замена российской нефти на какую-либо другую не повлечет за собой изменения качества топлива".

Белоруссия ищет альтернативу российским поставкам нефти в связи с ростом ее стоимости на фоне проводимого РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Минск хочет компенсации потерь от ухудшающихся условий торговли нефтью, а Москва в ответ предложила углубить интеграцию в соответствии с договором о Союзном государстве 1999 года.

Белорусский Минфин подсчитал, что потери бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $400 млн, пишет bigmir.net

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