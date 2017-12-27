Неизвестные обокрали академика Национальной академии медицинских наук Украины,передает со ссылкой на .

Преступники унесли около 15 млн грн.

Разбойное набег произошло в Голосеевском районе 25 декабря около 22:00.

В частный дом академика проникли мужчины в масках-балаклавах. Они связали 68-летнего хозяина дома и его 66-летнюю жену. Угрожали холодным оружием и требовали отдать деньги.

Делом занимаются правоохранители.

В осудили бывшую сотрудницу одного из банков, которая зaвладела деньгами граждан. Мошенница убеждала клиентов, что сможет обменять их деньги по выгодному курсу на вaлюту, однако деньги потерпевшим не возвращала. В итоге обманула четырех граждан нa сумму почти 1,3 млн грн.

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