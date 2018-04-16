Пропагандистский телеканал «Россия 24» использовал в репортаже о ракетном ударе США и союзников по сирийским объектам архивное видео обстрела Луганска.

Пользователи обратили внимание на схожесть кадров якобы свежего видео из Сирии и видеоролика, снятого в феврале 2015 году в оккупированном Донбассе. Свои подозрения они подтвердили ссылкой на оригинальное видео в .

Опубликованный 13 апреля материал российских пропагандистов сопровождался плашкой «Сирия». На пятой минуте репортажа кадры «сирийского» видео дублируют видеоролик, снятый в Луганске. В телесюжете кадры с обстрелом Луганска начинаются с 4:20, сообщает .

Вот как выглядит ролик «России 24» о Сирии:

Видео обстрела Луганска в феврале 2015 года:

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