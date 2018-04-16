Харьковский институт кадров управления фиктивно оформлял на обучение иностранцев, чтобы они могли получить вид на жительство в Украине. В Госпогранслужбе заявили, что в вуз выдал более 400 поддельных документов для иностранных “студентов” Скриншот: tsn.ua “Студенты приезжали в Харьковскую область якобы учиться в вузе, но, кроме необходимых документов, что они якобы учатся, больше никаких отношений у этих граждан с вузом не было. Некоторые “студенты“, которых допрашивали следователи, даже не смогли сообщить, где именно расположен их вуз“, – заявила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.По словам пресс-офицера Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины Оксаны Иванец, во время прошлогоднего обыска правоохранители “выявили более 400 фактов выдачи поддельных удостоверений“.Дубовик уточнила, что экспертиза подтвердила поддельность документов, выданных семи иностранцам. “Однако экспертные исследования еще продолжаются как минимум по 100 случаям“, – заявила она.На этот момент подозрение объявили заведующей отделением по работе с иностранными студентами ХИКУ, прокуратура намерена просить о круглосуточном домашнем аресте для подозреваемой.МУЛЬТИМЕДИА Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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