Красное вино вошло в перечень самых популярных напитков, пользующихся спросом во всем мире. Об это свидетельствует рейтинг CNN, передает .

Всего в списке 50 позиций.

Красное вино попало в ТОП-10 и расположилось на 8 месте рейтинга.

Кроме этого, в первую десятку списка вошли такие напитки, как: джин-тоник, пиво, апельсиновый сок, чай и горячий шоколад с маршмэллоу. Лидером рейтинга стала обычная питьевая вода (негазированная). На втором месте – Кока-Кола, на третьем – кофе.

Вместе с этим, в ТОП-10 не попали изысканные коктейли, игристые вина и брэнди.

К примеру, пина колада заняла 46 место, мохито – 38, шампанское оказалось на 34 позиции, текила – на 31.

Как писал , каждый украинец, в среднем, тратит на алкоголь порядка 600 грн в год. А вина – становятся все более популярными между наших потребителей.

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