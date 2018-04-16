Финское издание Kymen Sanomat предупреждает о том, что для прокладки 374 км российского газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Финляндии потребуется обезвредить 87 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Финское издание Kymen Sanomat предупреждает о том, что для прокладки 374 км российского газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Финляндии потребуется обезвредить 87 боеприпасов времен Второй мировой войны, информирует svodka.net.

На публикацию обратил внимание директор по работе с персоналом ОАО «Магистральные газопроводы Украины (ОАО «МГУ») – нового оператора газотранспортной системы Украины – Максим Билявский.

Ликвидация снарядов приведет к помутнению воды, повышению уровня шума, резкому изменению давления и создаст угрозу для экосферы Балтийского моря, говорится в статье.

Как сообщал «Апостроф. Экономика», 12 апреля Региональное административное агентство Южной Финляндии выдало дозволение на строительство в исключительной экономической зоне страны российского газопровода «Северный поток-2».

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