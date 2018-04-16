Если бы дело о возможных утечках электронных писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон осталось недорасследованным, это могло повредить ей после ожидаемой победы на выборах президента в 2016 году. Об этом заявил прежний директор ФБР Джеймс Коми. Коми заявил, что беспокоился о репутации Клинтон Фото: EPA "Не помню, насколько осознанно я думал об этом, но я работал в окружении, для которого победа Хиллари Клинтон над Дональдом Трампом не вызывала сомнений. Я убежден, что этот фактор сыграл свою роль", – сказал Коми.По его словам, сразу после выборов различные организации могли поднять тему "почтового скандала", разразившегося в 2015 году."Ее должны были избрать. Если бы я скрыл все от американского народа, то она стала бы в его глазах нелегитимно избранной, если бы эта история выплыла наружу", – пояснил Коми.Расследование в отношении Клинтон по так называемому почтовому делу ФБР открыла в 2015 году. Экс-госсекретаря обвиняли в использовании личной почты в служебных целях. 28 октября 2016 года, за 11 дней до выборов президента США, бюро возобновило следствие.За два дня до голосования Коми в письме американским конгрессменам сообщил, что новое расследование ФБР лишь подтвердило предыдущие выводы и никаких обвинений в адрес Клинтон бюро выдвигать не будет.В 2017 году Клинтон заявляла, что решение Коми возобновить расследование стоило ей победы на выборах президента.9 мая 2017-го президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уволил Коми с должности директора ФБР. По словам заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна, Коми превысил полномочия, закрыв расследование в отношении Клинтон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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