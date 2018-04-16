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Коми заявил, что возобновил расследование против Клинтон перед выборами 2016 года, поскольку не сомневался в ее победе
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16.04.2018 17:59
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Если бы дело о возможных утечках электронных писем экс-госсекретаря
США Хиллари Клинтон осталось недорасследованным, это могло
повредить ей после ожидаемой победы на выборах президента в 2016
году. Об этом заявил прежний директор ФБР Джеймс Коми. Коми заявил,
что беспокоился о репутации Клинтон Фото: EPA "Не помню, насколько
осознанно я думал об этом, но я работал в окружении, для которого
победа Хиллари Клинтон над Дональдом Трампом не вызывала сомнений.
Я убежден, что этот фактор сыграл свою роль", – сказал Коми.По
его словам, сразу после выборов различные организации могли поднять
тему "почтового скандала", разразившегося в 2015 году."Ее должны
были избрать. Если бы я скрыл все от американского народа, то она
стала бы в его глазах нелегитимно избранной, если бы эта история
выплыла наружу", – пояснил Коми.Расследование в отношении
Клинтон по так называемому почтовому делу ФБР открыла в 2015
году. Экс-госсекретаря обвиняли в использовании личной почты в
служебных целях. 28 октября 2016 года, за 11 дней до выборов
президента США, бюро возобновило следствие.За два дня до
голосования Коми в письме американским конгрессменам сообщил,
что новое расследование ФБР лишь подтвердило предыдущие
выводы и никаких обвинений в адрес Клинтон бюро выдвигать не
будет.В 2017 году Клинтон заявляла, что решение Коми возобновить
расследование стоило ей победы на выборах президента.9 мая 2017-го
президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уволил Коми с
должности директора ФБР. По словам заместителя генпрокурора США
Рода Розенстайна, Коми превысил полномочия, закрыв расследование в
отношении Клинтон.
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