Одному из убийц мэра Старобельска изменено приговор на пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает "Расследованием установлено, что двое жителей Луганщины в составе организованной преступной группы, выполняя заказ на убийство, застрелили указанное должностное лицо на территории двора Старобельского городского совета", - говорится в сообщении.



Приговором первой инстанции двух убийц приговорили к 15 годам лишения свободы. Однако Апелляционный суд пересмотрел дело и частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, приняв новый приговор, которым одного из убийц мэра пока приговорили к более суровому наказанию - пожизненному лишению свободы. Относительно второго участника преступной группы приговор суда оставлено без изменений.



Уголовное производство в отношении организатора этого заказного убийства выделено в отдельное производство и он объявлен в розыск.



Напомним, Старобельский районный суд Луганской области по делу экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова допросил бывшего руководителя Луганской ОГА Михаила Болотских.



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