Одному из убийц мэра Старобельска изменено приговор на
пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба
прокуратуры Луганской области, передает
"Расследованием установлено, что двое жителей Луганщины в
составе организованной преступной группы, выполняя заказ на
убийство, застрелили указанное должностное лицо на территории двора
Старобельского городского совета", - говорится в сообщении.
Приговором первой инстанции двух убийц приговорили к 15 годам
лишения свободы. Однако Апелляционный суд пересмотрел дело и
частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, приняв новый
приговор, которым одного из убийц мэра пока приговорили к более
суровому наказанию - пожизненному лишению свободы. Относительно
второго участника преступной группы приговор суда оставлено без
изменений.
Уголовное производство в отношении организатора этого заказного
убийства выделено в отдельное производство и он объявлен в
розыск.
Напомним, Старобельский районный суд Луганской области по делу
экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова допросил
бывшего руководителя Луганской ОГА Михаила Болотских.
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