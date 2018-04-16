настаивает на рассмотрении в парламенте законопроекта № 8265 "О публичных закупках" и законопроекта "О национальном бюро финансовой безопасности".

Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной раде, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина во время заседания Согласительного совета, передает со ссылкой на .

"Законопроект 8265: главная цель законопроекта - сохранить позитивные положения действующего закона. В то же время комплексно усовершенствовать процедуру публичных закупок", - заявила .

Также, по ее словам, в Раде должны рассмотреть законопроект № 8157 "О национальном бюро финансовой безопасности Украины".

"Требует ускоренного рассмотрения профильным комитетом и рассмотрения в зале парламента определенный президентом как неотложный законопроект "О национальном бюро финансовой безопасности Украины", направленный на создание организационно-правовых основ деятельности национального бюро финансовой безопасности...", - добавила она.

отметила, что законопроект о нацбюро финансовой безопасности комитет должен рассмотреть в среду, а в четверг он будет предложен к включению в повестку дня.

Напомним, президент предлагает стимулировать повышение конкуренции в сфере государственных закупок. Об этом свидетельствует текст законопроекта №8265, опубликованный на сайте парламента.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира