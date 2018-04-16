|Художница обнаружила мем, которому почти 100 лет
|16.04.2018 18:04
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Художница из Канады с ником wida нашла в американском журнале The judge от 1921 года карикатуру, смысл которой похож на нынешний мем "ожидание-реальность". Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.
Отмечается, что, может быть, карикатура является самым первым мемом в истории.
"Как тебе кажется, как ты выглядишь, когда тебя фотографируют и как ты выглядишь на самом деле", - говорится в подписи к карикатуре.
Кроме того, художница привела ссылку на журнал в архиве Haiti Trust, чтобы доказать подлинность обнародованного изображения.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в сети начался фотошоп-баттл после публикации оригинального снимка музыканта с тубой на голове.
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