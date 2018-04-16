Художница из Канады с ником wida нашла в американском журнале The judge от 1921 года карикатуру, смысл которой похож на нынешний мем "ожидание-реальность". Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

Отмечается, что, может быть, карикатура является самым первым мемом в истории.

"Как тебе кажется, как ты выглядишь, когда тебя фотографируют и как ты выглядишь на самом деле", - говорится в подписи к карикатуре.

Кроме того, художница привела ссылку на журнал в архиве Haiti Trust , чтобы доказать подлинность обнародованного изображения.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в сети начался фотошоп-баттл после публикации оригинального снимка музыканта с тубой на голове.

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