|
Соболев: Порошенко выписал законопроект о создании антикоррупционного суда в надежде обмануть общество и западных партнеров
|
27.12.2017 06:53
|
Законопроект президента Украины Петра Порошенко о создании Высшего
антикоррупционного суда необходимо "отбросить в парламенте", заявил
народный депутат из фракции "Самопоміч" Егор Соболев. Соболев: Нам
нужен антикоррупционный суд, который будет сажать, а не отпускать
топ-коррупционеров Фото: Єгор Соболєв / Facebook "Порошенко выписал
законопроект о создании антикоррупционного суда в надежде вновь
обмануть как общество, так и западных партнеров. Нам нужен
антикоррупционный суд, который будет сажать, а не отпускать
топ-коррупционеров. Топ-коррупционерам антикоррупционный суд вообще
не нужен. Максимум, на что они сейчас готовы – пусть будет суд
с такой красивой вывеской, но дальше с зависимыми коррумпированными
судьями", – отметил Соболев.Он подчеркнул, что президенту уже
"удалось провернуть такой трюк при подборе Верховного
суда"."Общественность вроде бы допустили анализировать кандидатов в
судьи, но проигнорировали большинство ее разоблачений. Теперь
Порошенко предлагает повторить трюк при формировании
антикоррупционного суда. Это плохая идея, которую мы должны
отбросить в парламенте", – добавил Соболев.В качестве
альтернативы он предлагает доверить функцию отбора судей
представителям правительств США и Евросоюза."Право подбора
кандидатов в антикоррупционный суд следует напрямую делегировать
представителям Евросоюза и США. Мы привлекли их при подборе
директора антикоррупционного бюро и антикоррупционного прокурора и
это хорошо сработало. Представителей европейского и американского
правосудия было невозможно ни подкупить, ни заморочить. Именно
такие люди должны формировать антикоррупционный суд
Украины", – резюмировал нардеп.26 декабря текст президентского
законопроекта №7440 о создании антикоррупционного суда обнародовали
на сайте Верховной Рады.Об основных положениях президентского
варианта закона о ВАКС и предыстории появления
документа читайте в публикации "ГОРДОН" "По стопам Кении,
Уганды и Малайзии. Что известно о содержании президентского
законопроекта об антикоррупционном суде".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира