Законопроект президента Украины Петра Порошенко о создании Высшего антикоррупционного суда необходимо "отбросить в парламенте", заявил народный депутат из фракции "Самопоміч" Егор Соболев. Соболев: Нам нужен антикоррупционный суд, который будет сажать, а не отпускать топ-коррупционеров Фото: Єгор Соболєв / Facebook "Порошенко выписал законопроект о создании антикоррупционного суда в надежде вновь обмануть как общество, так и западных партнеров. Нам нужен антикоррупционный суд, который будет сажать, а не отпускать топ-коррупционеров. Топ-коррупционерам антикоррупционный суд вообще не нужен. Максимум, на что они сейчас готовы – пусть будет суд с такой красивой вывеской, но дальше с зависимыми коррумпированными судьями", – отметил Соболев.Он подчеркнул, что президенту уже "удалось провернуть такой трюк при подборе Верховного суда"."Общественность вроде бы допустили анализировать кандидатов в судьи, но проигнорировали большинство ее разоблачений. Теперь Порошенко предлагает повторить трюк при формировании антикоррупционного суда. Это плохая идея, которую мы должны отбросить в парламенте", – добавил Соболев.В качестве альтернативы он предлагает доверить функцию отбора судей представителям правительств США и Евросоюза."Право подбора кандидатов в антикоррупционный суд следует напрямую делегировать представителям Евросоюза и США. Мы привлекли их при подборе директора антикоррупционного бюро и антикоррупционного прокурора и это хорошо сработало. Представителей европейского и американского правосудия было невозможно ни подкупить, ни заморочить. Именно такие люди должны формировать антикоррупционный суд Украины", – резюмировал нардеп.26 декабря текст президентского законопроекта №7440 о создании антикоррупционного суда обнародовали на сайте Верховной Рады.Об основных положениях президентского варианта закона о ВАКС и предыстории появления документа читайте в публикации "ГОРДОН" "По стопам Кении, Уганды и Малайзии. Что известно о содержании президентского законопроекта об антикоррупционном суде". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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