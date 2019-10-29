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Зеленский рассказал, что Украина - это Apple из гаража
29.10.2019 19:33

Президент Владимир Зеленский на открытии инвестиционного форума в Мариуполе сравнил Украину с компанией Apple и лично пообещал защиту каждому инвестору.

Зеленский рассказал, что Украина - это Apple из гаража

Об этом он сказал в своей речи во время открытия форума.

"Многие страны, которые сегодня процветают, были на грани исчезновения с лица земли.

 

Уныние или уничтожает, или в конце концов сделает тебя сильным.

 

Сегодня Украина стоит на этом перепутье.

 

Мы действительно в очень непростом положении.

 

Но мы - Apple, которые начинает свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз.

 

Но мы точно знаем, что на смену темной ночи непременно приходит очень яркий рассвет.

 

Сейчас наша страна встает на ноги и идет вперед, но эти шаги не уверены, ведь мы имеем один тяжелый груз", - заявил президент.

По его словам, главная задача Украины - прекращение войны и возвращения всех украинских территорий.

 

"Мы знаем, что это можно сделать одним путем - дипломатическим", - добавил он.

 

"Вы точно слышали о бизнесменах, которые не поверили в Google или упустили возможность приобрести WhatsApp за небольшую сумму.

 

Украина - страна возможностей и сегодня она стучит в вашу дверь.

 

Поэтому не упустите возможность.

 

Opportunity never knocks twice", - отметил президент.

Он также пообещал защиту каждому инвестору.

 

"Мы искореним неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов.

 

Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору", - добавил Зеленский.

 

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику "турборежима" Верховной Рады во время брифинга на инвестиционном форуме.

"Кое-кто обвиняет нас в поспешном принятии решений, называя этот период Украины "турборежимом". Я очень рад.

 

Но лучше двигаться быстро, даже допуская незначительные ошибки, которые всегда можно исправить, вместо того чтобы топтаться на месте, что действительно означает двигаться назад", - сказал Зеленский.

 

"Это не про нас, и останавливаться мы не собираемся", - добавил он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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