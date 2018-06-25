Президент подписал приказ, согласно которому желающие получить гражданство Украины должны будут сдавать экзамен на знание украинского языка.

Возникнут ли двойные стандарты в вопросе получения гражданства, а также как эта инициатива отразится на крымчанах и жителях Востока Украины – выяснил у экспертов и депутатов, передает

Двойные стандарты и предвыборные спекуляции

Эксперты отмечают, что в вопросе предоставления гражданства теперь возникнут двойные стандарты. Кроме этого, данная инициатива негативно повлияет на жителей Крыма, поскольку в школах там украинский язык не изучают. Так, ранее был законопроект «О гражданстве», который Президент отозвал из . И в той, и этой инициативе можно усмотреть стремление власти сократить количество граждан Украины, поскольку не все люди, желающие стать гражданами Украины, в совершенстве владеют национальным языком. Зачем это нужно власти? Есть различные версии.

«Теоретически это логично, потому что в других странах для того, чтобы стать гражданином, нужно сдавать экзамен на знание государственного языка. Но возникает вопрос, сам давал гражданство своему другу, теперь врагу, Михаилу Саакашвили. А с украинским у Саакашвилли, как я понимаю, не очень хорошо, хотя он оканчивал Киевский университет им Тараса . Но на украинском не разговаривает, следовательно требования в принципе обоснованные, но есть подозрения, что опять, как обычно, будут двойные стандарты», - заявил политолог Николай Спиридонов.

Вот если человеку по каким-то причинам, например, беженцу из России по политическим мотивам или беженцу из других стран не хотят дать гражданство, тогда экзамен по украинскому языку проведут со всей строгостью, сказал политолог.

«Это, наверное, вкладывается в концепцию 10-летия украинского языка, которое провозгласил . Но посмотрим, как это будет на практике. В принципе ничего плохого в этом не вижу. Если будут двойные стандарты, то это будет еще повод для критики», - отметил он.

Считаю, что появление такого указа в предвыборный год говорит о том, что Президент во время предвыборной кампании собирается разыгрывать карту языка, церкви, дальнейших запретов каких-то российских ресурсов и так далее, заявил политолог Алексей Якубин.

«То есть, грубо говоря, на данный момент мы видим разыгрывание канвы будущих президентских выборов, зачем еще Порошенко подписал этот указ: считаю, что на Банковой все еще рассчитывают каким-то образом снять с Порошенко негатив, когда он был одним из инициаторов раздачи украинского гражданства налево и направо многим иностранцам, которых привлекали в министерства, в государственные компании. Известный пример с Саакашвили, когда Саакашвили вначале получил гражданство, потом его отняли», - считает политолог.

Получилось, что Президент очень легко раздает такие вещи. Поэтому, я так понимаю, возникла такая инициатива, отметил он.

«На мой взгляд, возникновение этого указа связано с тем, что до этого была попытка непринятия нового закона о гражданстве в Раде, который отложили под влиянием наших западных партнеров, в первую очередь - под влиянием Курта Волкера. В то время он пребывал в , и в том законе были попытки ужесточить получение гражданства в привязке к языку. Тот закон отложили, но Порошенко сделал это на уровне указа. Получается, что он сможет вытягивать эту инициативу и говорить, смотрите, вот я защищаю украинский язык и украинское гражданство, при этом снимая с себя ответственность за то, что паспорта раздавались налево и направо. И никто не понес за это никакой ответственности в контексте проверки, сдали ли те иностранцы свой паспорт того государства, которое у них было, или не сдали, сдали ли они хотя какой-то простой экзамен на язык, на понимание украинской системы, в которой они находятся», - резюмировал А. Якубин.

Пострадают крымчане и жители оккупированных территорий

«Не считаю чем-то плохим то, что для получения гражданства необходимо будет сдавать экзамен по украинскому языку. Тем не менее, у меня есть один вопрос по оккупированным территориям и по Крыму. То есть, мы должны понимать, что есть большое количество деток, которые заканчивают, например, школу. И они физически не получали гражданства потому, что оккупационная власть не дает возможность в Крыму это сделать. И большое количество этих детей едет из Крыма, чтобы поступать в высшие учебные заведения и работать на территории материковой Украины, потому что они не хотят быть под оккупационными репрессиями», - заявил народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец.

Мы действительно должны понимать, что человек с оккупированной территории не сможет сдать экзамен, потому что в школах в Крыму и Севастополе запретили изучение украинского языка. Должны быть какие-то поблажки для людей с Донбасса или из Крыма, отметил депутат.

«Им будет сложнее, потому что многие из них знают украинский язык не отдельно хорошо. К тому же это касается пожилых людей. Многие смеялись над Николаем Азаровым. Он начал учить украинский язык в довольно зрелом возрасте. Когда человеку за 40, за 50, тем более за 60 лет, то ему выучить украинский язык довольно трудно. Одно дело, если иностранец, претендующий на гражданство, принципиально не учит украинский язык, я считаю, что это неправильно, его выучить желательно. Другое дело - люди пожилые, или такие, у которых, в принципе, очень слабые способности к изучению языков, которым трудно выучить иностранный язык, кроме родного», - считает Н. Спиридонов.

Вот такие люди, в том числе и из Крыма, получат дополнительные проблемы. Мы, получается, создаем им дополнительные препятствия в получении украинского гражданства, в то время как в Украине по факту 95% населения понимают русский язык, - подчеркнул он.

«Очевидно, что эта инициатива там будет воспринята негативно, даже на уровне интерпретации. Хотя формально у нас продолжают действовать статьи Конституции, которые защищают право, в том числе и на региональные языки, на русский язык. В то же время возникают такие инициативы. Очевидно, там это будет интерпретировано как еще одна преграда на пути к возможной реинтеграции. Этим самым Банковая дает не очень дружественный намек, что вы должны соблюдать эти новые нормы», - считает А. Якубин.

Если говорить о серьезном подходе к реинтеграции, то такие темы не должны были бы подниматься и раскручиваться, отмечает политолог.

«Можно вспомнить пример такой страны, которая сейчас находится в перманентном конфликте, как Израиль, где, кроме иврита, есть еще и арабский язык, несмотря на все проблемы, которые есть сейчас у Израиля с его соседями. Там, кроме иврита, арабский язык тоже является государственным. Там даже есть арабская партия в кнессете. Можно вспомнить ситуацию с Кипром, где, несмотря на все проблемы с Турцией и самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра, также кроме греческого языка государственным языком является также турецкий язык. В тех сообществах, где все-таки думают об интеграции, такие ограничительные нормы не вводят», - подчеркнул он.

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